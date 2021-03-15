Есть во Владимире место, где проклятия раздаются с особой силой. Для водителей и пешеходов дорога под железнодорожным мостом на Рабочем спуске стала особым испытанием.

Есть во Владимире место, где проклятия раздаются с особой силой. Для водителей и пешеходов дорога под железнодорожным мостом на Рабочем спуске стала особым испытанием.Этот "черный" или, как говорят местные, "чертов" мост на Рабочем спуске Владимира давно пользуется дурной славой. Уже несколько десятков лет он служит своеобразными воротами для сотен людей, которые работают на предприятиях расположенных в промышленной зоне. Однако пройти по его тоннелю не так просто. Из-за плохого технического состояния и наледи, безопаснее обходить его за километр - говорит Ольга АбрамоваОльга Абрамова, жительница Владимира:- Каждый день идешь и думаешь, хорошо пришел на работу, а когда вернулся домой думаешь ой как хорошо, что я пришел к своим живой и здоровый и до следующего утра, вот такая ситуация.Этот путепровод не видел капитального ремонта десятки лет. Отсутствие нормальной пешеходной дорожки и ограждений, разбитое дорожное полотно, по которому каждый час проезжает до двухсот легковых машин и газелей. Вот основные проблемы "черного" моста - заявляют общественникиСергей Федяев, руководитель регионального отделения общественной организации "Народный контроль":- Сегодня там сплошной каток будем говорить прямо, людям пройти где отведено место для пешеходов, оно все обледенело. Люди падают. Разойтись, место ограждений достаточно узкое, двум встречным пешеходам там не разойтись.Периодически под мост приезжают рабочие, последний раз привести ливневку в порядок пытались в 2016. Но от ремонта уже ничего не осталось . Сейчас в мэрии Владимира заверили, что работы запланированы уже в этом году .Игорь Ефремов,заместитель начальника Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Там есть проблема, что как бы этот мост, нарушена герметичность и стекают на него стоки и при минусовых температурах получается наледь. поэтому там еще необходимы работы по герметизации этого моста. Есть информация что они будут спланированы на летнее время.Несмотря на обещания чиновников, прихода оттепели местные жители ждут с тревогой. Тотальное обледенение вскоре сменится потопом и глубокими лужами- уверены люди. В ответ на проклятия автомобилистов и пешеходов, в мэрии намерены уже в ближайшие дни очистить "Черный мост" химреагентом и тяжелой техникой .Александр Сыпченко, Семен Карпов Вести Владимир.