Апелляцию Алексея Мельникова суд рассмотрит 1 апреля 2021 года. Напомним, экс-директор завода “Автоприбор” в январе был осужден на 8 лет колонии. Его признали виновным в преднамеренном

Апелляцию Алексея Мельникова суд рассмотрит 1 апреля 2021 года. Напомним, экс-директор завода “Автоприбор” в январе был осужден на 8 лет колонии. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве и растрате. Алексей Мельников свою вину не признал.