Апелляцию Алексея Мельникова суд рассмотрит 1 апреля 2021 года. Напомним, экс-директор завода “Автоприбор” в январе был осужден на 8 лет колонии. Его признали виновным в преднамеренном
<a href="https://33live.ru/novosti/15-03-2021-vladimirskij-oblastnoj-sud-v-aprele-rassmotrit-apellyaciyu-byvshego-direktora-avtopribora-alekseya-melnikova.html" target="_blank">Владимирский областной суд в апреле рассмотрит апелляцию бывшего директора “Автоприбора” Алексея Мельникова</a> - Апелляцию Алексея Мельникова суд рассмотрит 1 апреля 2021 года. Напомним, экс-директор завода “Автоприбор” в январе был осужден на 8 лет колонии. Его признали виновным в преднамеренном
[url=https://33live.ru/novosti/15-03-2021-vladimirskij-oblastnoj-sud-v-aprele-rassmotrit-apellyaciyu-byvshego-direktora-avtopribora-alekseya-melnikova.html]Владимирский областной суд в апреле рассмотрит апелляцию бывшего директора “Автоприбора” Алексея Мельникова[/url] - Апелляцию Алексея Мельникова суд рассмотрит 1 апреля 2021 года. Напомним, экс-директор завода “Автоприбор” в январе был осужден на 8 лет колонии. Его признали виновным в преднамеренном