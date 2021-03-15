За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 944 летальных исхода.

Ещё пять жителей Владимирской области умерли от коронавируса за минувшие сутки. Об этом 15 марта сообщает федеральный портала стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 944 летальных исхода.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 26 031 пациент с Covid-19 оправился от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 57 человек.