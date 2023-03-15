Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о смерти 5-летнего Тимофея во владимирской...

Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о смерти 5-летнего Тимофея во владимирской больнице в Главное следственное управление СК России."Вести" продолжают следить за ситуацией вокруг смерти 5-летнего ребенка в больнице Владимира, куда его доставили после обследования в медицинском учреждении города Юрьев-Польского.По заявлению матери его тело эксгумировали, чтобы выяснить степень виновности врачей.Ранее Председатель СК России поручал руководству регионального управления СК представить доклад о ходе расследования, напоминает пресс-служба Следственного комитета РФ.В связи с повторным обращением к руководству ведомства Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России, а также поручил структурному подразделению центрального аппарата организовать прием заявительницы.Фото ГТРК "Владимир"