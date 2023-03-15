Ввод в эксплуатацию намечен на весну-лето.

Александр Авдеев объяснил задержку в сдаче инфекционного госпиталя во Владимире.«Из-за санкций появились проблемы с поставкой оборудования. Строительство слегка замедлилось, но ситуация находится под контролем. Главная задержка была с поставкой и монтажом котельной. Мы ожидали её в ноябре-декабре, но получили в январе-феврале», - пояснил губернатор.Глава региона держит возведение ковидария на личном контроле. Напомним, что четырёхэтажное здание будет рассчитано на 232 места. В рамках второй очереди рядом с медучреждением , на который потребуется ещё 1,6 млрр рублей.