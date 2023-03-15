Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал о главных задачах, которые стоят перед...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал о главных задачах, которые стоят перед регионом 33.Только что во Владимире завершилась первая в этом году встреча губернатора Александра Авдеева с журналистами.В областной библиотеке собрались представители областных и районных СМИ. Глава региона начал, что называется, с вопросов "весенней" повестки дня.Первый - это подготовка к предстоящему паводку. Половодье в этом году во Владимирской области ожидается обильным. В зоне риска- населенные пункты, низководные мосты. В этом году "большая вода" может прийти в территории, в которых живут почти 4 тысячи человек. В прошлом году половодье началось 11 апреля, в этом году его ждут примерно на неделю раньше.В регионе, подчеркнул Александр Авдеев, большая речная сеть - 746 малых рек и ручьёв. На этой неделе в области проходит масштабная проверка сил и средств, которые будут задействованы в безопасном прохождении периода половодья. Идёт работа с жителями, в подтопляемых территориях выплачиваются досрочно пенсии и пособия, создаётся запас необходимого продовольствия и лекарств.Вторая важнейшая тема - коммунальная сфера. Нормально пройти зиму, по словам главы региона, помогла закупка 76 единиц техники. Довольно сложная ситуация, по словам Александра Авдеева, в областной столице. Владимиру срочно нужны 60 единиц техники и приток коммунальных кадров. Сейчас улицы областного центра убирают 100 человек, а нужно, как минимум , в два с половиной раза больше-250. Без этого привести город в порядок невозможно."Головная боль"- общественный транспорт во Владимире. Сейчас в городе - 230 автобусов, 35 маршрутов, 60 троллейбусов. При этом половина подвижного состава нуждается в срочной замене. Заявка Владимира в федеральное Министерство одобрена. Для решения транспортного вопроса необходимы около 2-ух миллиардов рублей. Варианты решения- покупка в лизинг или инфраструктурный бюджетный кредит.Первый вопрос для губернатора Александра Авдеева прозвучал от ГТРК."Владимир". Тема - и настоящее и проекты будущего. Настоящее - региональное здравоохранение. Отрасль периодически лихорадит. Недавняя больная тема- ситуация с выплатами сотрудникам владимирской станции скорой помощи. Какие решения приняты? И вторая часть вопроса - о судьбе проекта второго моста через Клязьму. Недавно на "Днях Владимирской области в Совете Федерации" Александр Авдеев заручился поддержкой Совета Федерации в деле строительства переправы. Аргументы "железобетонные"- второй мост нужен областной столице как воздух. Ещё в феврале 2022-ого обсуждался проект возведения моста - от дорожного узла на площади Фрунзе с выходом в микрорайон Заклязьменский.Журналист Мария Платанюк спросила, является ли этот проект единственным, либо есть альтернатива?- Отвечая на вопрос ГТРК Владимир по скорой, Александр Авдеев привел цифры и факты. За последний год, отметил глава региона, удалось добиться реального повышения зарплат сотрудникам скорой и большого притока кадров. Сейчас, по словам Александра Авдеева, средняя зарплата врачей скорой - 90 тысяч рублей, максимальная - 155. Дефицита кадров нет. Напротив, приехали работать медики из других территорий."Сыр - бор", отметил губернатор, из-за того, что региональный Минздрав "перестарался". Теперь ситуацию приходится выравнивать. Решение- заключение прозрачного коллективного трудового договора и общее коллективное решение сторон: регионального Минздрава, трудового коллектива и профсоюзов.Что касается второго моста через Клязьму, на разработку проекто-сметной документации необходимы 120 миллионов рублей.Губернатор Александр Авдеев отметил: предлагаемый вариант не единственный. Параллельно будут обсуждаться альтернативные "коридоры". В планах - обсуждение местоположения будущего моста и с привлечением механизма общественных слушаний.О других важных темах пресс-конференции в выпусках программы "Вести-Владимир" на телеканале "Россия", на нашем сайте и в соцсетях.Мария Платанюк, фото Андрей Сипягин "Владимир"