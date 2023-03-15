В Александрове торговали сигаретами неизвестного происхождения. Сотрудники управления...

В Александрове торговали сигаретами неизвестного происхождения.Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области обнаружили табачную продукцию без специальной маркировки в одном из продовольственных магазинов.51-летняя продавец успешно торговала сигаретами неизвестного происхождения, а также хранила их в помещении.Партию табачной продукции на сумму 450 000 рублей женщина приобрела на собственные деньги ещё в декабре 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.В магазине оперативники обнаружили (и изъяли) около 10 000 пачек сигарет различных наименований. Розничная стоимость продукции - более 1 100 000 рублей.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области