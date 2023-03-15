Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области, рассказал о предстоящих...

Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области, рассказал о предстоящих выборах в законодательное собрание.Регион вступил в новый избирательный цикл. В этой году он совпал со знаковой датой. В 2023-ем избирательной системе России ровно 30 лет. Какой путь пройден? Насколько сложным он был? И что поменял в самом общественно-политическом устройстве и сознании людей? О важности права выбора и предстоящих кампаниях "Вестям" рассказал Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области.