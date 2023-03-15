Во Владимирской области участились случаи продажи пожарных извещателей по завышенным ценам. Датчик...

Во Владимирской области участились случаи продажи пожарных извещателей по завышенным ценам.Датчик втридорога. Сотрудники МЧС предостерегают владимирцев от покупки автономных пожарных извещателей у предприимчивых дельцов, продающих устройства по завышенным ценам. В регионе участились такие случаи.Дмитрий Карев, сотрудник специализированного магазина:- Автономные пожарные извещатели можно приобрести в любом специализированном магазине. Они всегда в наличии, средняя цена - 500 рублей.Автономный пожарный извещатель - не самое технологичное устройство. Корпус со встроенным инфракрасным излучателем, элементом питания и звуковым оповещателем не может стоить баснословных денег, а его установка не требует особых навыков. Но пенсионеры и другие доверчивые граждане не всегда об этом знают и ведутся на уговоры нечестных продавцов. Мошенники, кстати, взяли на вооружение федеральный закон, который требует оснастить извещателями квартиры и дома социально незащищенных семей, но вовсе не обязывает делать это любой ценой.Юрий Арбузов, замначальника Главного управления МЧС России по Владимирской области:- В жилых комнатах и помещениях, где проживают многодетные семьи, малообеспеченные и граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, оборудуются автономными пожарными извещателями.