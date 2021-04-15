К месту пожара направляется вертолет МЧС России МИ-8 с ВСУ-5.

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в деревне Першиково Гусь-Хрустального района Владимирской области.По предварительной информации спасательного ведомства, в результате несанкционированного пала сухой растительности произошел переход огня на 10 деревянных строений (характеристики уточняются).На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Работают 14 единиц техники и 33 человека. Группировка наращивается. К месту пожара направляется вертолет МЧС России МИ-8 с ВСУ-5.В связи с ветреной погодой в настоящее время сохраняется угроза распространения огня на соседние строения. Информации о пострадавших не поступало.