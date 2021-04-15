Во Владимирской области во время половодья на контроле МЧС остаётся подтопление моста в населённому пункте Рождествено Александровского района, перелив двух дорог – у Мостищево и возле ..

Во Владимирской области во время половодья на контроле МЧС остаётся подтопление моста в населённому пункте Рождествено Александровского района, перелив двух дорог – у Мостищево и возле СНТ «Волгарь-1».Также в Собинке остаются под водой четыре приусадебных участка, в Суздальском районе затопило 29 садов, во Владимире – четыре. Из-за разлива реки Судогда пострадали 22 приусадебных участка в Судогодском районе.После разведения понтонного моста в Вязниках продолжает работать лодочная переправа. К 15 апреля перевезено 633 человека, в том числе 116 детей.«По состоянию на 15 апреля, паводок проходит без происшествий. Подтоплений жилых домов нет», - резюмировали в пресс-службе МЧС региона.