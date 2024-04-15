Игра между «Торпедо-Владимир» и калининградской «Балтикой-БФУ» состоялась в минувшее воскресенье, 14 апреля. Поболеть за наших на стадион «Торпедо» пришел Александр Авдеев вместе с дочкой.

Игра между «Торпедо-Владимир» и калининградской «Балтикой-БФУ» состоялась в минувшее воскресенье, 14 апреля. Поболеть за наших на стадион «Торпедо» пришел Александр Авдеев вместе с дочкой. Сейчас футбольный клуб «Торпедо-Владимир» играет в первенстве России среди команд группы 2 второй лиги «Дивизион Б». Первый матч состоялся в Орехово-Зуево. Владимирские футболисты соревновались с местной командой «Знамя Труда» и победили