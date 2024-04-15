В канун Дня космонавтики стартовали съемки нового фантастического детектива под рабочим названием «Подростки в космосе» (12+). В сериале снимаются Святослав Рогожан («Трудные подростки»),

В канун Дня космонавтики стартовали съемки нового фантастического детектива под рабочим названием «Подростки в космосе» (12+). В сериале снимаются Святослав Рогожан («Трудные подростки»), Денис Косиков («Офлайн»), Лев Зулькарнаев («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Софья Аржаных («Цикады») и Аскар Ильясов («Нулевой пациент»). Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») по заказу