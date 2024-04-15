Компания «Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, провела ребрендинг, представив новое позиционирование, логотип, визуальный язык и

Компания «Синтерра Медиа», цифровой партнер индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента, провела ребрендинг, представив новое позиционирование, логотип, визуальный язык и уникальную айдентику. За время существования «Синтерры Медиа», с 2006 года, кардинально изменились не только российский медиарынок и структура владения компанией, но и сам бизнес. Изначально «Синтерра Медиа» предоставляла услуги в Москве. Позднее появились региональная сеть