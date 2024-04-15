Паводок начал забирать автомобили. В Муромском районе утонул УАЗ. Инцидент произошел на озере Линюха, в 3-х километрах от села Благовещенск. Сообщение в местную аварийно-спасательную службу

Паводок начал забирать автомобили. В Муромском районе утонул УАЗ. Инцидент произошел на озере Линюха, в 3-х километрах от села Благовещенск. Сообщение в местную аварийно-спасательную службу поступило 12 апреля около 10 часов утра. К этому времени автомобиль полностью ушел под воду. В кабине находилось трое человек. Спасатели отправились на поиски легковушки и возможных пострадавших. Передвигались на