В правительстве назвали имена победителей и призеров Кубка Мира – Кубка Губернатора Владимирской области «Классик» по бильярдному спорту. Соревнования состоялись в Суздале, финальные

В правительстве назвали имена победителей и призеров Кубка Мира – Кубка Губернатора Владимирской области «Классик» по бильярдному спорту. Соревнования состоялись в Суздале, финальные встречи прошли 13 апреля. Напомним, открывал спортивное мероприятие Александр Авдеев с кием в руках – он сыграл в бильярд с министром спорта РФ Олегом Матыциным. На «Суздаль Арену» приехали лучшие бильярдисты России,