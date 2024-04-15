Владимирских графических дизайнеров приглашают принять участие в конкурсе по созданию...
Владимирских графических дизайнеров приглашают принять участие в конкурсе по созданию открыток
Владимирских "волшебников компьютерной графики и дизайна" приглашают принять участие в конкурсе на создание открыток. Его проводит областной туристский информационный центр.
На выбор семь номинаций:
- Достопримечательности региона,
- Современное искусство,
- Традиционное искусство,
- Известные личности,
- Природа владимирского края,
- Тысячелетие Суздаля
- Регион глазами местных жителей.
Условий два: авторы должны быть старше 14 лет и работать в профессиональных графических редакторах.
Работы можно отправлять на почту ТИЦ или в сам центр на Большой Московской. Победителей ждут дипломы и подарки.