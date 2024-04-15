Владимирских графических дизайнеров приглашают принять участие в конкурсе по созданию...

Владимирских графических дизайнеров приглашают принять участие в конкурсе по созданию открытокВладимирских "волшебников компьютерной графики и дизайна" приглашают принять участие в конкурсе на создание открыток. Его проводит областной туристский информационный центр.На выбор семь номинаций:- Достопримечательности региона,- Современное искусство,- Традиционное искусство,- Известные личности,- Природа владимирского края,- Тысячелетие Суздаля- Регион глазами местных жителей.Условий два: авторы должны быть старше 14 лет и работать в профессиональных графических редакторах.Работы можно отправлять на почту ТИЦ или в сам центр на Большой Московской. Победителей ждут дипломы и подарки.