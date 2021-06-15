ЧП случилось ночью 15 июня. В Карабанове на улице Мира загорелся припаркованный грузовой автомобиль ГАЗель. Пожарные подразделения оперативно выехали на место, но машина горела уже по всей

ЧП случилось ночью 15 июня. В Карабанове на улице Мира загорелся припаркованный грузовой автомобиль ГАЗель. Пожарные подразделения оперативно выехали на место, но машина горела уже по всей площади – 5 квадратных метров. Как сообщают в МЧС, грузовик сгорел полностью из-за позднего сообщения в пожарную охрану. На месте работали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.