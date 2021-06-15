Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 17 июня 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Основания для ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 17 июня 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Основания для прекращения производства по делам об административных правонарушениях».На вопросы граждан ответит и.о. начальника отдела государственного земельного надзора - Тимофеев Алексей Александрович.Время проведения прямой линии с 09:00 до 11:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 32-11-94.