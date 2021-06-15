14 июня 2021 года на 91-м году жизни скончался заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер РСФСР Геннадий Александрович Копытцев. Он родился 29 августа 1930 года в поселке

14 июня 2021 года на 91-м году жизни скончался заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер РСФСР Геннадий Александрович Копытцев. Он родился 29 августа 1930 года в поселке Курлово Гусь-Хрустального района. Во время службы в армии стал активно заниматься спортивной гимнастикой. После окончания Смоленского института физической культуры преподавал в средней школе №17 города Владимира. Там же