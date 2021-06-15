Всего в области за минувшую неделю случилось 28 ДТП, где трое человек погибли и 34 получили ранения. В пресс-службе УМВД сообщают и о пяти травмированных несовершеннолетних. По данным за

Всего в области за минувшую неделю случилось 28 ДТП, где трое человек погибли и 34 получили ранения. В пресс-службе УМВД сообщают и о пяти травмированных несовершеннолетних. По данным за неделю, 109 человек находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения или отказывались от прохождения медосвидетельствования. Шестеро нетрезвых водителей попали в ДТП. Так, в Суздальском районе 11