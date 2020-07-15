Соседи поздно вызвали спасателей

Ночью 15 июля в посёлке Мстёра Вязниковского района Владимирской области сгорел частный дом. По информации пресс-службы регионального МЧС, в результате пожара погиб 84-летний мужчина.Из-за позднего сообщения о возгорании пожарные приехали к практически сгоревшему дотла частному дому. Спасатели не дали огню распространиться на соседние дома. Общая площадь пожара составила 96 кв.м.В сгоревшем доме обнаружили тело 84-летнего одинокого пенсионера, инвалида 2-ой группы.