«Путешествуйте дома»: города Владимир и Суздаль представлены жителям Москвы на необычной...

«Путешествуйте дома»: города Владимир и Суздаль представлены жителям Москвы на необычной фотовыставке.Об этом сообщает Правительство Владимирской области. Видео Ольги Деминой было опубликовано в официальном телеграм-канале.В Саду культуры и отдыха имени Баумана в Москве проходит выставка «Путешествуйте дома», посвященная туристическому маршруту «Золотое кольцо России».Все желающие могут увидеть и изучить 9 городов России, не выходя за пределы городского сада.Владимир и Суздаль представлены жителям Москвы в авторских фотографиях. Владимир - с его памятниками белокаменного зодчества XII века, Суздаль - город-музей под открытым небом.На фотографиях посетители также могут увидеть Ростов Великий, Ярославль, Углич, Иваново, Кострому и др.Дополнительную информацию по каждому городу можно изучить, отсканировав QR-коды на фотостендах.Известно, что столичная выставка будет открыта до 31 июля.Видео: официальный телеграм-канал Правительства Владимирской области