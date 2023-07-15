Жителей Владимира приглашают на «Вишневый спас». Владимирцев приглашают на обрядовый праздник...

Жителей Владимира приглашают на «Вишневый спас».Владимирцев приглашают на обрядовый праздник «Вишнёвый спас», который пройдёт в Патриаршем саду - на Спасском холме и улице Георгиевской.Спасский холмВход свободный12:00-18:00Ямарка-продажа «Вишнёвый разгуляй» с сувенирами ручной работы, вишней, смородиной, малиной, выпечкой и вареньем из вишни, компотом, морсом и пр.; сюрпризы от творческого союза «Тридевятое царство». Будут работать фотозоны.12:00-18:00Анимационная программа для детей от Дома-музея Пряника, Музея науки и человека «Эврика», музея «Огни Владимира», интерактивного музея «Суздальская дружина», салона-магазина «Рукотворная Мстера», кузницы Бородиных.13:00, 14:00, 15:00Бесплатные тематические экскурсии по улице Георгиевской (предварительная запись около входа в Патриарший сад).Улица ГеоргиевскаяВход свободный13:00-15:00Гастрономическая программа, мастер-классы и розыгрыши призовБольшая смотровая площадка на улице Георгиевской14:00-17:00 – детская музыкально-интерактивная программа с конкурсами, викторинами и призами от городских парков культуры и отдыха;17:00-18:00 – выступление и мастер-класс от «Не школы барабанов»;18:00-20:00 – мастер-класс от Зумба Люси и от танцевальной студии «Не ангелы»Малая смотровая площадка на улице Георгиевской12:00-18:00 – интерактивные программы от Центральной городской библиотеки и Владимирского планетария;13:00-16:00 – мастер-классы «Вишнёвые рецепты» и «Изготовление вишнёвых пилюль по технологии конца XIX века» от музея «Старая Аптека» и кондитерской «Словно в мае».Патриарший садВход платный12:00-18:00Мастер-классы «Из Аптекарского огорода», «Русский чай», фотозоны, продажа сувениров и пр.12:00-14:00Выступление молодежного хореографического ансамбля «Зеоны», лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Сергея Артемьева, вокальной группы «Доминанта».14:00-16:00Выступление песенно-танцевального ансамбля «Сузорье», студии современного бального танца «Эдем», театра песни «Калейдоскоп» и музыкального театра «Разгуляй».16:00-18:00Выступление лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов Артема Бердышева и Виктора Чаусова, Арт-проекта «ИВАНОЛЬГА», хора русской песни «Околица», а также шоу-группы «Вишенка».Фото: pxfuel.com