Жителей Владимира приглашают на «Вишневый спас».
Владимирцев приглашают на обрядовый праздник...
Жителей Владимира приглашают на «Вишневый спас».
Владимирцев приглашают на обрядовый праздник «Вишнёвый спас», который пройдёт в Патриаршем саду - на Спасском холме и улице Георгиевской.
Спасский холм
Вход свободный
12:00-18:00
Ямарка-продажа «Вишнёвый разгуляй» с сувенирами ручной работы, вишней, смородиной, малиной, выпечкой и вареньем из вишни, компотом, морсом и пр.; сюрпризы от творческого союза «Тридевятое царство». Будут работать фотозоны.
12:00-18:00
Анимационная программа для детей от Дома-музея Пряника, Музея науки и человека «Эврика», музея «Огни Владимира», интерактивного музея «Суздальская дружина», салона-магазина «Рукотворная Мстера», кузницы Бородиных.
13:00, 14:00, 15:00
Бесплатные тематические экскурсии по улице Георгиевской (предварительная запись около входа в Патриарший сад).
Улица Георгиевская
Вход свободный
13:00-15:00
Гастрономическая программа, мастер-классы и розыгрыши призов
Большая смотровая площадка на улице Георгиевской
14:00-17:00 – детская музыкально-интерактивная программа с конкурсами, викторинами и призами от городских парков культуры и отдыха;
17:00-18:00 – выступление и мастер-класс от «Не школы барабанов»;
18:00-20:00 – мастер-класс от Зумба Люси и от танцевальной студии «Не ангелы»
Малая смотровая площадка на улице Георгиевской
12:00-18:00 – интерактивные программы от Центральной городской библиотеки и Владимирского планетария;
13:00-16:00 – мастер-классы «Вишнёвые рецепты» и «Изготовление вишнёвых пилюль по технологии конца XIX века» от музея «Старая Аптека» и кондитерской «Словно в мае».
Патриарший сад
Вход платный
12:00-18:00
Мастер-классы «Из Аптекарского огорода», «Русский чай», фотозоны, продажа сувениров и пр.
12:00-14:00
Выступление молодежного хореографического ансамбля «Зеоны», лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Сергея Артемьева, вокальной группы «Доминанта».
14:00-16:00
Выступление песенно-танцевального ансамбля «Сузорье», студии современного бального танца «Эдем», театра песни «Калейдоскоп» и музыкального театра «Разгуляй».
16:00-18:00
Выступление лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов Артема Бердышева и Виктора Чаусова, Арт-проекта «ИВАНОЛЬГА», хора русской песни «Околица», а также шоу-группы «Вишенка».
Фото: pxfuel.com