19 жертв: во Владимирской области накроют все популярные, но опасные места для...

"19 жертв": во Владимирской области "накроют" все популярные, но опасные места для купанияВладимирская область этим жарким летом рискует вырваться за пределы привычной статистики по происшествиям на воде. Очередной - 19-ой по счету - жертвой купального сезона стал 38-милетний мужчина. Его тело достали из карьера в Судогодском районе.Еще одна трагедия - и снова на неофициальном пляже. На оперативном совещании главам муниципалитетов дано поручение рейдами "накрыть" все популярные, но несанкционированные места купания. В Правительстве считают недостаточной профилактическую работу, которую ведут местные власти.В этом сезоне по фактам нарушений составлено всего 12 протоколов. Патрулировать пляжи и популярные точки выхода к водоемам нужно ежедневно. Желательно - в компании сотрудников ГИМС.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- Опять же, серьезно поднимаем вопросы перед МЧС, так как они также несут ответственность за гибель и безопасность на воде. Сегодняшняя укомплектованность ГИМСа, в составе которого имеется отделение по безопасности на воде, тоже оставляет желать лучшего. Потому что сегодня ГИМС укомплектован ровно наполовину. Да, это не наша головная боль. Это боль федерального начальника генерал-майора Купина, однако, половина - это есть ни что иное, как ровно половина мощности контрольно-надзорной деятельности, которая присуща только МЧС.