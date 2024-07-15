Работы проводили на участках современного строительства.

Во Владимирской области на раскопках в Суздале нашли свинцовую печать князя Юрия Долгорукова.Работы провели на участках современного строительства и благоустройства. Экспертам сложно спрогнозировать сохранность культурного слоя, поэтому находки стали приятной неожиданностью для археологов. Об этом сообщили в Институте археологии РАН.При раскопках обнаружили печать с погрудным изображением святого Георгия и княжеским знаком. Ее нашли на юго-восточной окраине города. Вероятно, в XII — начале XIII века там располагалась усадьба. На связь с Долгоруким указывает характерный двузубец Рюриковичей с отрогом на левом зубце, а также изображение святого Георгия с копьем, который был покровителем князя.Кроме того, в нескольких десятках метров от собора Рождества Богородицы археологи нашли печать «нотаря Григория», который жил в эпоху правления Владимира Мономаха.Напомним, что в прошлом году во время реставрации Золотых Ворот .