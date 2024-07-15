Власти утвердили проект планировки территории Октябрьского военного городка. Советующее постановление размещено на сайте мэрии, оно было принято 12 июля. План развития района бывших казарм

Власти утвердили проект планировки территории Октябрьского военного городка. Советующее постановление размещено на сайте мэрии, оно было принято 12 июля. План развития района бывших казарм подготовила тверская компания «Проектный офис Верещагиных». Судя по документации, на площади в 72 гектара, ограниченной улицами Чайковского, Красноармейской, Казарменной и Ново-Ямской появятся парк, 19 жилых домов, некоторые из которых с подземным