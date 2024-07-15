Сидят трое охотников и рассказывают байки, хвастаясь своими собаками.
Первый "Вот у меня собака - всем собакам собака.
Я ей говорю: " Трезор..", а она мне - "Что?"!"
Второй "Подумаешь, разговаривает его собака! Вот моя собака!
Я выстрелил в утку,- не попал! А моя собака ррраз - и
полетела по воздуху за ней!!!"
Третий: " Подумаешь, нашли чем хвастаться! Вот у меня собака-
что там вашим! Я ей говорю: Белочка, ты идешь ко мне
или не идёшь? А она - вот умница! Или идёт ко мне,
или не идёт!!!"
еще анекдот!