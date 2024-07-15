Смотрите Вести в 14:30: установлен источник загрязнения реки Рпень. Кто ответит за гибель...
Смотрите "Вести" в 14:30: установлен источник загрязнения реки Рпень. Кто ответит за гибель краснокнижной рыбы?
Гвардии уголовник
- Бывший замначальника регионального Управления Росгвардии арестован. Полковник с выгодой для себя курировал частный учебный центр.
Рпенский мор
- Установлен источник загрязнения реки Рпень в областном центре. Кто ответит за гибель краснокнижной рыбы?
Вперёд в прошлое
- И в Боголюбове прошел фестиваль "Богом любимая Русь". Чему можно было научиться у исторических реконструкторов?