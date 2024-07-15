Супруги и их 11-летний сын из Коврова погибли в аварии в Ростовской области Семья из Коврова...

Супруги и их 11-летний сын из Коврова погибли в аварии в Ростовской областиСемья из Коврова погибла в аварии на федеральной трассе М4 Дон в Ростовской области. Супруги и их 11-летний сын возвращались с отдыха...Машина стояла в очереди на пункте оплаты, когда колонну автомобилей на большой скорости протаранил грузовик. 50-летний водитель "Газона Некст" не справился с управлением."Лада Гранта" с владимирскими номерами приняла на себя основной удар. Все сидевшие в ней погибли. В аварии пострадали еще, как минимум, три автомобиля.