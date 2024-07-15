В клинике ГАММА во Владимире прошел ежегодный праздник Дети доктора Лебедевой Дарить женщинам...

В клинике ГАММА во Владимире прошел ежегодный праздник "Дети доктора Лебедевой"Дарить женщинам радость материнства. В клинике ГАММА прошел ежегодный праздник "Дети доктора Лебедевой". Подробности далее.Любимые мультперсонажи Леди Баг и Супер-кот встречают самых маленьких гостей традиционного праздника в клинике "ГАММА". Всех мальчишек и девчонок здесь называют просто - "Дети доктора Лебедевой". Именно акушер-гинеколог Альбина Лебедева помогла им появиться на свет здоровыми и счастливыми.На празднике море ярких эмоций, цветов, и, конечно, шоу мыльных пузырей. Добрые няни помогают непоседам разрисовать асфальт разноцветными мелками. Работает фотограф и аквагример.Альбина Лебедева, акушер-гинеколог:- Многие женщины мне пишут в последующем, что они очень благодарны. Мне пришла эта идея - "А не хотела бы я встретиться со своими детьми?" В первый год мы провели мероприятие, и это казалось такой душевной атмосферой. Мы прям были в это влюблены и стали это организовывать ежегодно.Многопрофильная клиника "ГАММА" предоставляет полный спектр медицинских услуг. С использованием передовых технологий и индивидуального подхода к каждому. Это обеспечивает пациентам максимальный комфорт и эффективность лечения. Медперсонал состоит из первоклассных специалистов в своей области.Глеб Лебедев, главный врач медицинской клиники "ГАММА":- Это врачи, как урологи, эндокринологи, гинекологи, хирурги, проктологи. Все специалисты высококвалифицированные, в нашей клинике пишется большое количество научных работ, несколько проводится диссертационных исследований. И замечательная, уютная атмосфера.В клинике "ГАММА" работают только на современном и высокотехнологичном оборудовании. Это позволяет проводить точную диагностику, профилактику и лечение, минимизируя риски для пациентов.Владимир, ул. Луговая 4, с 8 до 19 часов (тел. 47-47-17)Александр Сыпченко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".