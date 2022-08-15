Во Владимирской области выявили 79 случаев заражения коронавирусом за сутки на 15 августа. Днем ранее было 81. В больницу госпитализировали 4 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в

Во Владимирской области выявили 79 случаев заражения коронавирусом за сутки на 15 августа. Днем ранее было 81. В больницу госпитализировали 4 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились столько же людей. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 153 795. В лидерах по заражениям Владимир с 14 заболевшими за сутки.