Сергей Попов, директор Ресурсного центра добровольчества и реализации молодежных инициатив в Владимирской области, рассказал о текущих проектах для молодежи.

Доля молодежи в нашем регионе составляет 23%, согласно информации от ЦУР Владимирской области: здесь проживает более 300 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет.Сергей Попов, директор Ресурсного центра добровольчества и реализации молодежных инициатив в Владимирской области, рассказал о текущих проектах для молодежи. К ним относятся Росмолодежь.Креактив, Росмолодежь.Добро, Росмолодежь.Карьера, Росмолодежь.Бизнес и другие.Кроме того, подростки и молодые люди имеют возможность выразить свои потребности для развития и личностного роста. Это произошло в процессе создания нацпроекта «Молодежь и дети», где все желающие могли вносить свои предложения через платформу «Госуслуги».Статистика показывает, что вовлеченность граждан России в молодежные проекты увеличилась на пять процентов за последний год. Во Владимирской области каждый третий представитель целевой аудитории участвует в событиях, мероприятиях и проектах в сфере молодежной политики.