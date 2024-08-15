Надзорное ведомство Судогодского района следит за установлением всех обстоятельств происшествия.

Прокуратура региона контролирует устранение последствий ДТП с бензовозом в Судогодском районе. Надзорное ведомство Судогодского района следит за установлением всех обстоятельств происшествия. На место аварии прибыл исполняющий обязанности прокурора района Александр Поволяев.Выяснено, что около 18:15 водитель автомобиля Ниссан Кашкай, выезжая со второстепенной дороги из города Судогды на трассу "Владимир-Муром" (в сторону Владимира), не уступила дорогу грузовому автомобилю — бензовозу, который двигался по главной дороге.Водитель бензовоза, чтобы избежать столкновения, съехал на обочину и перевернулся. В результате аварии произошло разгерметизирование одного из отсеков цистерны, что привело к частичному вытеканию бензина на землю.Прокуратура района принимает меры для устранения ущерба, причинённого окружающей среде. При необходимости будут предприняты все необходимые меры прокурорского реагирования.