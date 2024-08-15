Об этом рассказали представители регионального Управления МЧС.

В реке Беленькая, расположенной в Кольчугинском районе, произошел несчастный случай: 14 августа было сообщено о том, что утонул мужчина 1982 года рождения в месте, не предназначенном для купания.15 августа водолазная группа "Добротворец" извлекла тело из воды. Об этом рассказали представители регионального Управления МЧС.С начала купального сезона в водоёмах области зарегистрировано 37 случаев утопления, в том числе два случая с детьми.