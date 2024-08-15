До 13 октября в социальной сети ВКонтакте проходит марафон для влюбленных пар под названием Выходи за меня.

До 13 октября в социальной сети ВКонтакте проходит марафон для влюбленных пар под названием "Выходи за меня". Из числа участвующих семейных пар будут выбраны четыре, которые получат в подарок туры по нашей стране. Чтобы принять участие, одному из партнеров нужно проявить инициативу и поделиться своей историей любви. Важно, чтобы рассказ начинался с фразы: «Я участвую в марафоне #выходизаменя #ЗАГСонлайн #Госуслуги».Главный приз достанется тем, кто зарегистрировал брак через портал Госуслуг или подаст заявление до 20 декабря текущего года. В прошлом году через Госуслуги зарегистрировали брак более 430 тысяч пар.