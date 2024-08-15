Про ход работ рассказал мэр города у себя в телеграм-канале.

Продолжается реализация проектов, направленных на создание и благоустройство дворовых и общественных пространств в нашем городе. Про ход работ рассказал мэр города у себя в телеграм-канале.В рамках регионального проекта «Благоустроенный двор», поддерживаемого Губернатором Владимирской области, завершается ремонт 81 двора. Этот проект охватывает не только благоустройство дворов многоквартирных домов, но и прилегающих территорий, включая сквозные проезды, дороги-дублеры и тротуары.Кроме того, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году во Владимире благоустраиваются 22 двора.