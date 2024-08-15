Мирослава – юбилейный младенец этого года. Она стала пятитысячной новорожденной во Владимирской области, сообщили в региональном правительстве. Девочка появилась на свет во Владимире.

Мирослава – юбилейный младенец этого года. Она стала пятитысячной новорожденной во Владимирской области, сообщили в региональном правительстве. Девочка появилась на свет во Владимире. Она – первый ребенок в семье Деминых. Родителей поздравил заместитель министра по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона Юрий Чушикин. Мирослава – красивое, но достаточно редкое имя. Недавно мы