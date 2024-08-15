Сотрудники Владимирской полиции нашли подозреваемого в краже денег из рюкзака.

Как сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области, в начале августа 2024 года поступило заявление о краже. Жительница Владимира сообщила о том, что из её рюкзака в рабочей раздевалке похитили 22 тысячи рублей.Оперативно-розыскные мероприятия помогли установить личность подозреваемого. Им оказался житель Суздальского района, который подрабатывал на том же производстве и имел доступ к раздевалке.Мужчина признался в содеянном. Когда в помещении никого не было, обвиняемый стал искать в карманах одежды и сумках ценности. Таким образом мужчина нашёл кошелёк и забрал оттуда деньги, а потом вернул вещи на место. Найденные средства мужчина потратил на собственные цели.На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «кража». В качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.