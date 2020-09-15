В белом доме работает корреспондент «Вестей» Дмитрий Горкин.

В областной администрации началась пресс-конференция главы региона. Вторая в этом году. На неё приглашены журналисты региональных СМИ. Губернатор Владимирской области расскажет о промежуточных итогах социально-экономического развития региона и ответит на вопросы журналистов. На это отведено два часа. В белом доме работает корреспондент «Вестей» Дмитрий Горкин.- Рассказывает про то, как боролись с коронавирусом. Удалось быстро развернуть койки, подготовиться к встрече с заболеванием.- Усиление мер социальной поддержки и бизнеса. Постоянно на связи, сохранение темпов экономики в период пандемии.- Возглавили рейтинг по темпу промышленного производства.- Напоминает про "Генериум" и первые тесты, которые мы создали.- Владимирская область - в числе 24 субъектов, где отсутствует кредиторская задолженность. Что означает, что все выплаты и пособия жителям будут выплачены в полном объёме.- Важно это общение для губернатора, так как он узнает о проблемах, которые, до него могли не дойти.Началось время вопросов...Кольчугинская ЦРБ, сроки начала и окончания ремонта?- Стоимость высокая, количество 30 мест. Сейчас в период решения проблем, связанных с коронавирусом, это сложно, незапланированные траты. Проект есть 21-22 год скорее всего.- Проблема дорог. 50% налогов отправляется муниципалитетам. Так что проблем быть не должно.Вопрос про строительство ФАПов.- Самая больная точка в сфере здравоохранения. Полномочия строительства забрали у врачей и передали департаменту строительства. Это было правильное решение, отдать профессионалам. В 20-м году 30 построят гарантированно. Может и больше. Иначе напишут заявление те, кто это обещал.Вопрос про выборы.- Самое главное, что нет нарушений.Плохой результат ЛДПР - это от части результат недоверия Сипягину?- Я не баллотировался, поэтому так не считаю. Там были яркие личности и то, что они не прошли, вызывает беспокойство.Почему такая маленькая явка? Это усталость людей от пандемии и отсутствие веры определённой?- А над этим надо работать и точно не досрочным голосованием.Ограничения по короне. Что насчёт второй волны?- Пока что ситуация под контролем, но люди вернулись из отпусков, открылись школы - это увеличивает шансы повышенной заболеваемости и от нас зависит, от соблюдения мер - будет ли вторая волна.Получилось ли найти баланс между жёсткими мерами и разгильдяйством, например, ношение масок?- Оцениваю, что удалось контролировать на высоком уровне, даже "останавливал поезда". Постоянно проводился мониторинг.Обыски во "Владимиртеплогазе".- Была проверка Счётной палаты. Пока официального заключения не получил. Завтра коллегия будет с представителями организации. В 2018 году 4.3 млн. выручка, 11 млн. - 19-м, 96 млн в 20-м году. Это не уголовные дела, а оперативно-следственные. Идёт проверка фактов прибыли и затрат.Вязникам крытый ледовый каток обещали 3 года назад. Пока ничего. Будут ли работы?- Развитие спорта в приоритете. Средства были предусмотрены, но не успели проектно-сметную документацию сделать в муниципалитете, не подготовили документы. В следующем году включат в перечень.Рпенский проезд.- На строительство Рпенского проезда во Владимире средства будут выделены, но когда - пока неизвестно.Доходы населения. Счётная палата считает что мы на предпоследнем месте в ЦФО.- Тут критерии оценки разные. У нас всё неплохо по сравнению с соседями. Мы точно в середине.По медицине вопрос. О переданных полномочиях департаменту строительства от глав муниципалитетов. Не стоит ли разделить, а не концентрировать в одних руках?- Это можно попробовать сделать, но не все согласятся. К тому же это ещё и финансовые вопросы. Кто будет помогать? И скорее всего добавит больше проблем.Вопрос про мусор иТерритория полигона предусматривает сортировку. Насколько Сипягин знает, завоз московского мусора остановлен в 33 регион. Более подробно об этом недавно говорил Годунин на пресс-конференции.Вопрос по воде в Гусь-Хрустальном районе. Нет напора, ржавая и т.д. Где на территории области проходит проект "Чистая вода"? Как в него войти?- От качества питьевой воды зависит здоровье жителей, да. В 19 году был реконструирован один водозабор. В 20 году в Юрьеве-Польском, в следующем - 7 объектов в целом в области. Гусь-Хрустальный я зафиксирую и посмотрю. В 21 году его в смете пока нет.Тема газа.- Определились по масштабной газификации. В плане соглашение с Газпромом в этом году. По Гусь-Хрустальному району 3 ветки предусмотрено. Есть ряд территорий, которые беспокоят в плане теплоснабжения. Вязниковский, например. Муниципальные власти не организуют как следует.