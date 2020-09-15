По фактам выявленных нарушений в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление.

Прокуратурой проведена проверка ковровского индивидуального предпринимателя, осуществляющего зрелищно – развлекательную деятельность, в том числе с привлечением животных (тигров, львов).По информации прокуратуры, у владельца цирка отсутствовали план уборки помещений, предусматривающий периодичность уборки и дезинфекции, план мероприятий по дератизации и дезинсекции, план проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных болезней животных.По фактам выявленных нарушений в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление.В настоящее время меры реагирования находятся на рассмотрении, а фактическое устранение нарушений на контроле городской прокуратуры.