Цель проекта - посадить дерево в честь каждого погибшего в Великой Отечественной войне.

11 сентября текущего года сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Муромский» совместно с членами Совета ветеранов и Общественного Совета при МО МВД России «Муромский», а также с воспитанниками детского дома поддержали инициативу Общероссийского общественного движения «Зеленая Россия» и приняли участие в эколого-патриотическом проекте «Лес Победы».Цель проекта - посадить дерево в честь каждого погибшего в Великой Отечественной войне.Проект направлен на сохранение памяти о павших в борьбе с фашизмом в Великой отечественной войне, заботу о ветеранах войны, объединение гражданского общества, пропаганду патриотизма, бережное отношение к природе.Место для проведения акции выбрали территорию детского дома. Получив инвентарь и посадочный материал, воспитанники детского дома вместе со взрослыми отправились сажать деревья в память о погибших во время Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов.Все ребята очень старались, бережно и с любовью высаживали каждое деревце.«Мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Лес Победы» проводятся ежегодно! Все, и взрослые, и дети, трудились с увлеченностью, большим душевным подъемом», - отметил начальник ОРЛС МО МВД России «Муромский» майор внутренней службы Евгений Вадимович Титов.