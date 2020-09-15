В деревне Макарово Ковровского района частный дом сгорел из-за неисправного электрочайника. Электроприбор не выключался сам во время кипения, но выкидывать хозяин его не стал. Мужчина решил

В деревне Макарово Ковровского района частный дом сгорел из-за неисправного электрочайника. Электроприбор не выключался сам во время кипения, но выкидывать хозяин его не стал. Мужчина решил вскипятить воду, а пока чайник грелся – ушел в огород. За делами про чайник хозяин забыл, а когда побежал выключать – внутрь дома зайти уже не смог. Огонь распространился