Никто не умер, но больных стало больше. За последние сутки летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нет. Число умерших во Владимирской области по-прежнему 199. Новых случаев

Никто не умер, но больных стало больше. За последние сутки летальных исходов среди пациентов с коронавирусом нет. Число умерших во Владимирской области по-прежнему 199. Новых случаев заболевания — 32 в 10 муниципальных образованиях. На один больше, чем накануне. Всего больных теперь 6 772. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир и Гусь-Хрустальный (по 6-ть новых