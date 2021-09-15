14 сентября Фрунзенский райсуд вынес приговор бывшему начальнику Владимирского юридического института Сергею Бабурину. За поборы с курсантов он получил полтора года условно. И в этот же

14 сентября Фрунзенский райсуд вынес приговор бывшему начальнику Владимирского юридического института Сергею Бабурину. За поборы с курсантов он получил полтора года условно. И в этот же день Ленинский райсуд назначил наказание другому экс-руководителю ВЮИ, Валерию Морозову, который возглавлял институт до своего предшественника (1990-2007 гг.). Однако потом он работал в должности директора факультета внебюджетного образования. Будучи