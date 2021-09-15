Сохранятся ли в регионе темпы ремонта местных дорог, и как Владимирская область будет реализовывать федеральные программы по капремонту школ и расселению аварийных домов. Об этом говорим

Сохранятся ли в регионе темпы ремонта местных дорог, и как Владимирская область будет реализовывать федеральные программы по капремонту школ и расселению аварийных домов. Об этом говорим сегодня с председателем Заксобрания Владимиром Киселёвым.