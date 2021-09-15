Сохранятся ли в регионе темпы ремонта местных дорог, и как Владимирская область будет реализовывать федеральные программы по капремонту школ и расселению аварийных домов. Об этом говорим
<a href="https://33live.ru/novosti/15-09-2021-pro-dorogi-shkoly-i-avarijnye-doma-intervyu-vladimira-kiselyova.html" target="_blank">Про дороги, школы, и аварийные дома. Интервью Владимира Киселёва</a> - Сохранятся ли в регионе темпы ремонта местных дорог, и как Владимирская область будет реализовывать федеральные программы по капремонту школ и расселению аварийных домов. Об этом говорим
[url=https://33live.ru/novosti/15-09-2021-pro-dorogi-shkoly-i-avarijnye-doma-intervyu-vladimira-kiselyova.html]Про дороги, школы, и аварийные дома. Интервью Владимира Киселёва[/url] - Сохранятся ли в регионе темпы ремонта местных дорог, и как Владимирская область будет реализовывать федеральные программы по капремонту школ и расселению аварийных домов. Об этом говорим