Чиновники планируют разработать программу поддержки инвестиций в отрасли.

Во Владимирской области почти на 20% упали объёмы переработки молока. Власти связывают снижение сЧиновники планируют разработать программу поддержки инвестиций в сфере АПК. Об этом стало известно на заседании Совета рынка региона, которое состоялось в рамках выставки «ВладПродЭкспо».«Приоритетом для привлечения инвестиций будет переработка молока. Сейчас мы ведём переговоры с тремя компаниями, которые заинтересовались производственным комплексом Владимирского молочного завода», - уточнил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Отметим, что вопроса о дефиците «молочки» не стоит. Владимирские фермеры производят такие объёмы, что все жители области не смогут столько выпить. Излишки же экспортируют в другие субъекты РФ.Добавим, что Белый дом нацелен не только на привлечение вложений в отрасль извне, но и планирует создать условия для модернизации местных хозяйств и предприятий.