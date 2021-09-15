Владимирские спасатели подвели итоги минувшего купального сезона. За это лето в водоемах региона утонули 36 человек, в числе которых шестеро детей. Люди гибли в необорудованных для купания

Владимирские спасатели подвели итоги минувшего купального сезона. За это лето в водоемах региона утонули 36 человек, в числе которых шестеро детей. Люди гибли в необорудованных для купания местах. Больше половины трагедий произошло с гражданами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Детская смертность на воде была связана с невнимательностью взрослых: из-за банального недосмотра, из-за отсутствия родителей