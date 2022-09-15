Обвиняемый во всём сознался.

В Коврове за покупку наркотика осужден 37-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В феврале он связался с неустановленным лицом, через которого планировал приобрести запрещенное вещество. Фигурант перевёл дилеру деньги, после чего получил сообщение о месте нахождения тайника с наркотическим средством, расположенном в лесу. Ковровчанин забрал «клад». Однако по пути домой его остановили сотрудники МВД. При обыске они нашли у подозреваемого запрещённый свёрток.На любителя кайфануть завели уголовное дело. Обвиняемый во всём сознался. Приговором суда виновному назначен год колонии строгого режима.