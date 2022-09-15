Госинспекция внесла здание в реестр.

Власти признали памятником дом художницы Ольги Розановой во Владимире. Инспекция по охране объектов культурного наследия внесла здание в реестр.Оно расположено на Музейной-10. Дом несколько раз перестраивался. До революции он был кустовым и нелинейным, но позднее стал поуличным. В связи с этим возникли трудности при идентификации постройки. Лишь в 2017 году её обнаружил владимирский краевед Алексей Арескин. Сейчас часть дома - жилая. Планируется выкупить недвижимость и открыть в помещении культурный центр.Однако пока недвижимость находится в плачевном состоянии и требует немалых вложений для проведения ремонта.Напомним, что Владимир запечатлён на десятках картин, написанных авангардисткой.